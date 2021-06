France : Un couple écroué pour escroquerie envers un institut de cancérologie

L’époux a exercé les fonctions de responsable comptable et informatique de cet institut. Ils auraient détourné ensemble plus d’un million d’euros.

Ils sont soupçonnés de détournements de fonds par fausse facturation et de détournements de matériel.

Un couple a été mis en examen et écroué jeudi à Reims, soupçonné d’avoir détourné plus d’un million d’euros d’un institut privé de cancérologie de la ville, a-t-on appris dimanche auprès du parquet. Saisi à l’automne 2020 d’une plainte émanant de l’institut du cancer Courlancy, le procureur de Reims Matthieu Bourrette a confié l’enquête à la police judiciaire, qui a mis en évidence des détournements de plus d’un million d’euros commis entre 2014 à 2020, a-t-il rapporté, confirmant une information du journal L’Union.