Hautes-Alpes (F): un couple écroué pour des viols incestueux sur leur enfant de 5 ans

Hautes-Alpes (F) : Un couple écroué pour des viols incestueux sur leur fils de 5 ans

La mère aurait abusé sexuellement son fils tandis que le père filmait les agressions, a annoncé mardi le parquet. C’est le père qui a révélé les faits à une assistante sociale.

Un couple, en instance de séparation, a été mis en examen et écroué, lundi, pour viols et agressions sexuelles incestueux sur leur enfant âgé de 5 ans, a-t-on appris mardi du Parquet de Grenoble, confirmant une information de BFM DICI. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Gap, vendredi, après un signalement du Conseil départemental.

Pas d’antécédents

La mère a été mise en examen pour «viols incestueux» et le père pour «complicité». Tous deux ont été incarcérés sur décision du juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. L’enquête se poursuit sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Le garçon de 5 ans et sa demi-sœur, âgée de 11 ans, ont été placés, vendredi soir, sur décision judiciaire du Parquet de Gap et un juge des enfants a été saisi en assistance éducative.