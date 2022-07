Genève: Un couple franco-ukrainien choisit de refaire sa vie à Kiev

Kiev sous les bombes en mars 2022. AFP

Nils est Français et Ksiusha, Ukrainienne. Ils sont mariés depuis deux ans et vivent à Genève. Plus pour longtemps car ils partiront tous deux fin août pour s’installer à Kiev. Ce manager a quitté son poste dans une multinationale américaine fin mai: «J’ai du mal à rester en Suisse dans le confort et la sécurité en sachant ce que vivent nos amis et la famille de ma femme, là-bas.» Un cousin de Ksiusha a ainsi fêté dernièrement son anniversaire au front, dans une tranchée.

Le 24 février, la guerre commence

Aider coulait de source pour les époux. Le 24 février dernier, premier jour de l’invasion de la Russie, ils partaient à la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine pour récupérer les parents de Ksiusha. Mais pour ces derniers, hors de question de quitter leur patrie. Le couple franco-ukrainien a alors passé dix jours à la frontière entre la Slovaquie et la Pologne, cette fois pour aider les gens sur place. De retour à Genève, ils n’ont pas chômé. Via l’organisation «Friends of Ukraine», ils ont envoyé «plus de 250 tonnes de denrées alimentaires, de vêtements et de médicaments». Ksiusha a également ouvert une boutique de merchandising avec la collaboration d’artistes ukrainiens, dont les bénéfices sont reversés à l’aide et la reconstruction dans son pays.

Un aller sans retour

Aujourd’hui, Nils et Ksiusha se préparent à partir. Un aller sans retour planifié fin août. Avant le 24 février, le couple souhaitait déjà s’installer en Ukraine où le trentenaire s’est rendu à plusieurs reprises: «J’ai toujours aimé la culture slave.» La guerre a précipité les choses. «Ma femme y serait allée avec ou sans moi.» Une décision qui n’est peut-être pas «la plus sensée de ma vie, décrit le trentenaire, car il y a toujours le risque d’être au mauvais endroit au mauvais moment». Mais ni le couvre-feu, ni les sirènes ne l’effraient.

Dans un premier temps, Ksiusha et son mari comptent apporter leur aide en distribuant nourriture et habits récoltés en Suisse. Nils souhaite également pouvoir être un relais «d’informations réelles et en direct de la situation sur place» pour son entourage afin «qu’ils comprennent mieux le conflit». À terme, le trentenaire veut ouvrir une entreprise dans le domaine de l’informatique: «Il y a de très bonnes ressources en Ukraine dans le digital.» Un moyen de contribuer à l’économie du pays de sa femme, en versant des salaires et en payant des impôts.