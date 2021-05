États-Unis : Un couple inculpé pour un triple homicide, dont deux enfants

Un couple adepte des théories de l’apocalypse a comparu mercredi devant un juge après avoir été inculpé pour un triple meurtre, dont ceux des deux enfants de l’épouse dans l’État américain de l’Idaho.

Lori V., adepte de théories mêlant fin du monde et réincarnation, et Chad D., auteur de livres ésotériques, ont comparu en visioconférence, deux jours après avoir été mis en accusation par un jury spécial pour avoir tué Tylee R., une adolescente de 16 ans, et Joshua «JJ» V., un petit garçon autiste de 7 ans, dans cet État du nord-ouest du pays.