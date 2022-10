Loterie: Un couple met en jeu un appartement historique en Toscane

Face à une telle offre, la plupart des gens se méfient, car le seul objectif de propriétaires n’est-il pas de tirer le maximum de la vente de leur propriété? Ce n’est pas le cas de Jon et AnnMarie, qui collectent de l’argent de cette façon pour la Children’s Society, une organisation caritative britannique d’aide à l’enfance et pour Bracio di Ferro, une oeuvre caritative italienne. «Nous sommes tristes et choqués de voir qu’au 21e siècle, il y a encore des enfants qui doivent se passer du minimum vital. Nous voulons aider et faire une différence pour ces enfants», déclare Jon Nurse.