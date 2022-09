Zurich : Un couple risque la prison à cause de son rottweiler mordeur

Lors du procès qui s’est ouvert mardi au Tribunal de district de Horgen, l’accusée a déclaré qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son chien a attaqué la victime. «Il n’y a eu aucun signe avant-coureur», a-t-elle déclaré. Depuis ce drame, elle se sent encore mal psychologiquement. «Je me sens coupable», a-t-elle avoué.

Le chien avait déjà mordu

La victime s’est également exprimée à la barre. «Lorsque j’ai croisé la femme et le chien, tout s’est passé normalement», a-t-elle raconté. Puis elle s’est retrouvée à terre. Il y avait du sang partout et ses vêtements étaient déchirés. «Aujourd’hui, j’ai peur de tous les chiens et je vais très mal psychologiquement», a-t-elle déclaré à la Cour. Son avocat a parlé d’une «bombe à retardement» en qualifiant le chien et a demandé un dédommagement de 25’000 francs pour la retraitée.