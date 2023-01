Sugiez (FR) : Un couple sauve une femme tombée dans le canal de la Broye

Une automobiliste est sortie de la route et s’est immobilisée dans le talus au bord de l’eau. Mais en quittant son véhicule, elle a chuté dans les flots glacials.

Mercredi 18 janvier, peu après 19 h 30, une automobiliste de 66 ans circulait sur la route du Canal à Sugiez. Soudain, pour une raison encore inconnue, elle a perdu la maîtrise de sa voiture. Son véhicule est sorti de la route et a heurté un panneau de signalisation avant de s’immobiliser dans le talus bordant le canal de la Broye. En sortant de sa voiture, la conductrice a glissé et chuté dans l’eau glacée.

Par chance, quelques instants plus tard, les occupants d’une voiture, un couple habitant la région, attentifs à la situation, ont rapidement porté secours à la malheureuse en l’extirpant de l’eau. Détrempée et transie de froid, elle a reçu des premiers soins par le couple puis par les policiers, avant d’être prise en charge par les ambulanciers et conduite vers un hôpital.