Taïwan : Un couple se marie quatre fois pour profiter des congés payés

Les jeunes époux bénéficient de huit jours de congés payés par mariage. Un couple a utilisé ce subterfuge pour se marier quatre fois en un peu plus d’un mois.

Désireux de tirer le meilleur parti des congés attribués aux jeunes mariés, un couple taïwanais a trouvé un moyen singulier de maximiser sa lune de miel en se mariant quatre fois en un peu plus d’un mois. La direction générale du travail de Taipei a confirmé mercredi ces faits, soulignant que certains citoyens ne reculent devant rien pour tirer le meilleur profit de certains avantages. Les entreprises taïwanaises sont légalement obligées d’offrir huit jours de congés payés aux jeunes époux.

Selon les autorités, l’an dernier, l’employé d’une banque a demandé 32 jours de congé en ayant recours à ce subterfuge. Sur une période de 37 jours, lui et sa femme se sont mariés quatre fois et divorcé trois fois, réclamant huit jours pour chacune de leurs noces. La banque a refusé sa demande et l’employé a fait appel à la direction générale du travail de Taipei qui a d’abord infligé à son employeur une amende de 20’000 dollars taïwanais (590 euros) pour avoir enfreint la réglementation en matière de congé.