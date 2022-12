Musique : Un couple veut bannir «Last Christmas» de Wham!

En 1984, Wham! sortait «Last Christmas», dont le clip a été tourné à Saas-Fee (VS) . Au fil des ans, cette chanson est devenue un incontournable des fêtes de fin d’année. Une situation qui déplaît à certains. Un couple résidant en Suède déteste tellement cette chanson qu’il a lancé une collecte de fonds en ligne dans le but d’en acheter les droits. Son objectif: faire en sorte que le titre ne soit plus jamais diffusé nulle part, rapporte le « Mirror ».

La femme raconte que sa haine pour «Last Christmas» a commencé il y a 13 ans. À l’époque, elle travaillait dans un café d’Oxford (Angleterre). «Le propriétaire avait prévu un CD qu’il avait fait lui-même avec un certain nombre de tubes pour les fêtes de fin d’année. Il n’était là que de temps en temps, alors il ne se rendait pas compte de l’agonie ressentie par le reste du personnel lorsque «Last Christmas» était joué pour la 111e fois de la journée», se souvient-elle. Malgré cette haine de longue date, ce n’est qu’à Noël dernier qu’elle s’est rendu compte qu’elle serait prête à payer pour ne plus jamais entendre cette chanson. «Puis quelqu’un nous a dit qu’il était théoriquement possible d’acheter les droits de la chanson et de la retirer de toutes les plateformes de streaming», poursuit-elle.