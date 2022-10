Saint-Gall : Un couple violent condamné pour une attaque au couteau dans un resto

Un serveur a été blessé en 2018 et, à l’époque, son pronostic vital a été engagé. Les auteurs présumés ont comparu devant le tribunal d’arrondissement.

Un homme de 37 ans et son épouse de 30 ans ont dû répondre de leurs actes mardi, devant le Tribunal d’arrondissement de See-Gaster, à Jona (SG). Il leur était reproché d’avoir commis des actes de vandalisme dans un restaurant en 2018. L’homme aurait alors blessé trois employés avec un couteau. Une bagarre collective a en outre éclaté en 2021, dans laquelle le couple était également impliqué.

Le prévenu a nié l’incident de 2018 en affirmant avoir été frappé par le serveur: «J’ai eu un œil au beurre noir», a-t-il déclaré. Il dit avoir été pris de vertiges et, lorsqu’il a repris ses esprits, tout le monde se serait «acharné» sur lui. Son avocat a demandé l’acquittement de tous les chefs d’accusation. Selon lui, un Libyen de 34 ans, coaccusé, est responsable des coups de couteau. L’avocat de la troisième accusée, une Slovaque de 30 ans, a également demandé l’acquittement.

Lourde peine requise

L’avocat du serveur, qui a subi des blessures mettant sa vie en danger, a demandé pour son client 15’000 francs pour tort moral ainsi qu’un verdict de culpabilité et une peine appropriée pour le couple. Il a déclaré que le couple s’était comporté de manière impitoyable et violente dans le restaurant et que le serveur avait failli mourir.