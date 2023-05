France: un couple vole au magasin, le mari balance sa femme

Scène surréaliste, vendredi 19 mai dans un supermarché d’Olivet (centre de la France). Un couple débarque aux caisses automatiques avec un chariot débordant de courses: il y en a pour plus de 700 euros. Les deux individus passent tout droit sans payer et sont alpagués par un agent de sécurité. L’homme parlemente et demande à pouvoir aller retirer l’argent nécessaire à un distributeur, raconte «La République du Centre». Sa demande est acceptée et il s’éloigne.