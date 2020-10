Cyclisme : Un coureur de Trek mis à pied pour des tweets pro-Trump

Champion du monde juniors en 2019, l’Américain Quinn Simmons a ironisé en utilisant une main noire sur Twitter. Il est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe Trek a suspendu de courses «jusqu’à nouvel ordre» l’espoir américain Quinn Simmons (19 ans), après des tweets pro-Trump «clivants, incendiaires et néfastes pour l’équipe», a annoncé la formation sponsorisée par le fabricant de vélos américain.

«De façon regrettable, le coureur de l’équipe Quinn Simmons a fait des déclarations en ligne que nous estimons clivantes, incendiaires et néfastes pour l’équipe et le cyclisme professionnel. En conséquence, il ne disputera plus de courses pour Trek-Segafredo jusqu’à nouvel ordre», indique la formation américaine dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.