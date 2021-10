Cyclisme - Un coureur percute violemment une spectatrice

Un cycliste de la course Condaca Salmor à El Hierro dans les Iles Canaries filait tout droit vers la victoire, quand une spectatrice a traversé la route et est entrée en collision avec l’athlète, à quelques mètres seulement de la ligne d’arrivée du parcours de 88 kilomètres. Le coureur, dont l’identité n’a pas été dévoilée par les médias locaux, a alors percuté de plein fouet la spectatrice.

Transporté à l’hôpital

Les secours sont immédiatement intervenus et ont emmené le cycliste à l’hôpital. «Un athlète blessé à El Hierro a été transporté à l’hôpital après une collision avec une autre personne. L’information que nous avons reçue est que le cycliste a percuté une autre personne durant la course. L’homme souffre de blessures légères à la tête, tandis que la spectatrice a été traitée sur place par le personnel soignant de la course. Une enquête policière est en cours pour déterminer les causes de l’incident», a fait savoir un porte-parole du gouvernement local après la course.