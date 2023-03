Cyclisme: Un coureur termine dans un tas de fumier

Twitter / @GcnRacing

Le Grand Prix de Denain, une course de 196 kilomètres disputée cette semaine dans le nord de la France, a connu un épisode plutôt comique. Durant un passage sur une route pavée, habituellement utilisée par les fermiers locaux, le coureur belge de l’équipe AG2R Stan Dewulf a mal négocié un virage et a atterri dans un tas de fumier placé dans un champ, juste à côté de la route.

«Une course de m…»

«Oh, ça va sentir. Ça va être une chute qui va sentir pour le coureur AG2R», a notamment relevé la commentatrice anglaise Jose Been sur Eurosport. Malgré sa mésaventure, Stan Dewulf, 37e du classement final à plus de trois minutes du vainqueur colombien Juan Sebastián Molano, a pris l’incident avec humour. «On peut dire que j’ai fait une course de m… aujourd’hui. Littéralement», a écrit le Belge sur son compte Instagram après la course.