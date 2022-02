États-Unis : Un cours sur Taylor Swift à l’université de New York

La vie et la carrière de la chanteuse sont analysées au Clive Davis Institute. L’artiste elle-même pourrait venir parler aux étudiants.

Donné par la journaliste de «Rolling Stone» Brittany Spanos – grande fan de Taylor –, ce cours, qui a commencé le 26 janvier et se terminera le 9 mars 2022, s’intéresse évidemment à la carrière et à l’évolution musicale de l’interprète de «Willow», mais également à ce qu’elles disent de la société américaine. «Il propose de déconstruire l’attrait et l’aversion pour Taylor Swift à travers des études approfondies de sa musique et de ses propos publics concernant son développement en tant qu’artiste et célébrité. À travers des lectures et des conférences, les étudiants se plongeront dans l’analyse de la représentation culturelle et politique de l’adolescence féminine dans la musique pop, chez les fans, dans les médias», est-il écrit dans la description du cours, rapportée par le magazine américain.