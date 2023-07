Valais: Un court-circuit serait à l’origine de l’incendie de Bitsch

En effet, une ligne à moyenne tension traverse la zone où l’incendie s’est déclaré. L’exploitant de cette ligne est Electra-Massa, une filiale du groupe Alpiq. Interrogé, le groupe électrique a confirmé que la ligne sert à alimenter le barrage de Gebidem et relie la centrale électrique de Bitsch au lac de retenue. Et le jour J, la ligne qui fonctionnait normalement jusque-là, est tombée en panne dans la journée. «Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la panne», a confirmé le porte-parole d’Alpiq Guido Lichtensteiger.

Des photos montrent en outre des bouts de câbles électriques noircis dans la partie inférieure de la zone de l’incendie. Et c’est justement là que le feu a pris le 17 juillet dernier. Attisées par le vent, les flammes se sont alors propagées vers le haut et l’est de la zone.

Un arbre serait tombé sur la ligne

Selon le journal, les spécialistes qui ont accompagné le procureur en charge de l’affaire, supposent qu’un arbre se serait cassé en raison du vent fort qui soufflait ce jour-là et aurait touché la ligne, provoquant ainsi le court-circuit à l’origine du feu. Une chute de pierres pourrait aussi être en cause.

Si cela se confirme, Alpiq pourrait être tenue pour responsable en tant qu’exploitante de la ligne électrique. Et la facture s’annonce salée, même si les chiffres exacts ne sont pas encore connus. Lors de l’événement comparable de Viège, où 110 hectares de forêt avaient brûlé en 2011, les hélicoptères avaient coûté 1,7 million de francs et les ouvrages de protection et de reboisement 2,4 millions de plus.