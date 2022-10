Bienne (BE): Un courtier sans scrupule assure à double une femme sans défense

Interrogé sur le cas particulier de Bernadette, Sympany s’est contenté de répondre: «Dans sa collaboration avec les intermédiaires, Sympany tient depuis des années à respecter les standards les plus élevés. Les intermédiaires peu sérieux sont une source d'irritation pour la population et nuisent en fin de compte à la réputation des assurances maladie. Le nouvel accord de branche a beaucoup contribué à empêcher les appels téléphoniques indésirables et à améliorer la qualité du conseil. Par ailleurs, nous examinons régulièrement notre collaboration avec les intermédiaires et les sous-intermédiaires afin de garantir une bonne qualité de conseil et de l'optimiser si nécessaire. Si les entreprises intermédiaires ne satisfont pas à nos normes, nous mettons fin à la collaboration.»