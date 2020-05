Coronavirus

Un coût économique, social et sanitaire hors du commun

La barre des 350’000 décès dus au Covid-19 a été franchie ce mercredi alors que les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge dans le monde entier. En Europe, la Commission a dévoilé un plan de relance de 800 milliards de francs.

Parmi les plus touchées par la crise sanitaire, l’Italie et l’Espagne se taillent la part du lion. Elles pourraient recevoir plus de 172 et 140 milliards d'euros respectivement via cet instrument. Rome et Madrid se sont félicitées des annonces.