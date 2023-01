Golden Globes: Le couturier valaisan répond aux critiques sur la robe de Heidi Klum

Le Valaisan Kevin Germanier a fondé sa marque Germanier, il y a environ cinq ans. Depuis, le jeune homme de 31 ans parvient à se faire remarquer grâce à ses créations colorées sur les tapis rouges de Hollywood et à la Fashion Week de Paris. Sur internet, les réactions à la mini-robe scintillante de Heidi Klum, ornée de plumes, sont mitigées: les médias anglais la qualifient même de look le plus laid du tapis rouge des Golden Globes. Mais cela ne dérange pas le créateur.

«Je suis heureux de la critique»

«Si les gens se demandent à quoi ça sert et que les avis sont partagés sur le look, cela signifie que c’est nouveau. Je suis donc super content de la critique», conclut le designer. «L’important, c’est que Heidi et moi aimions la robe et qu’elle soit heureuse de la porter.»