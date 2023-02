Suisse romande: Un coworking solidaire avec garderie ouvre ses portes à Lausanne 

Une garderie dans un coworking, il fallait y penser. Florence Richard, Domitille Pozzana et Alexandre Fall l’ont fait. Ces trois avocats basés à Lausanne ont fondé en 2022 l’association à but non lucratif «I work U play» (je travaille, tu joues). L’objectif? Proposer un espace de coworking solidaire, dont l’ouverture des portes aura lieu le 21 février, disposant d’un espace de garderie gérée par des bénévoles et des parents.

«Quand je suis arrivée à Lausanne, j’avais un enfant d’un an, expliquait Florence Richard, présidente de l’association, au micro de Sonia Mazza le 24 janvier dernier sur la radio rouge. J’ai eu beaucoup de mal à trouver une place en crèche. Et puis ayant vécu le Covid avec mon fils à la maison, je me suis rendu compte que c’était très compliqué de pouvoir travailler ou même développer un projet professionnel tout en gardant un enfant. On a donc décidé de fonder cette association pour permettre aux gens, quel que soit leur revenu, d’avoir un endroit où ils peuvent se concentrer et travailler sur leur insertion ou leur réinsertion.»

La solidarité au cœur du projet

Les prix de cette garderie, qui n’est pas une crèche puisque les enfants ne sont pas encadrés par des professionnels, oscillent entre 25 francs, pour une demi-journée de quatre heures, et 15 francs pour un créneau de deux heures. «On essaie d’avoir des tarifs qui permettent à tous d’avoir accès à notre service et on ne voudrait pas que le critère financier soit un critère qui empêche certains parents d’y avoir accès», assure Florence Richard. Des solutions pour aider les parents n’ayant pas les moyens de payer peuvent donc être envisagées.

Favoriser les liens intergénérationnels