Football : «Un crachat au visage de tous les amoureux du ballon rond»

La création d’une Super League a été plutôt mal accueillie, tant par les politiciens que par l’UEFA, les supporters et les Fédérations internationales. Tour d’horizon des principales réactions.

Les Fédérations réagissent

«La Fédération allemande de football (DFB) se positionne clairement contre le concept d’une Super League européenne. Dans le football, la performance sportive est au coeur de tout. C’est elle qui détermine la promotion et la relégation ainsi que la qualification pour les compétitions respectives. Les intérêts économiques de quelques clubs ne doivent pas prévaloir sur la solidarité pratiquée dans le football. Chaque club devra décider s’il veut continuer à faire partie du football solidaire dans son ensemble ou s’il veut poursuivre uniquement ses propres intérêts égoïstes, en dehors de l’UEFA et des fédérations nationales de football. La DFB soutient donc clairement la ferme déclaration conjointe de l’UEFA avec les ligues et associations nationales d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne».