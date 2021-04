Visiblement, ce lanceur de torches aime un peu trop jouer avec le feu. Le jeune homme de 30 ans, qui se présente sur les réseaux sociaux comme jongleur et cracheur de feu, comparaît depuis mercredi devant la justice bernoise, à Berthoud. Il est accusé d’avoir mis le feu à deux maisons et à une grange. Il aurait aussi détruit la terrasse d’un restaurant et incendié une poubelle près de la gare de Spiez (BE).

«Blick» a parlé à l’un des plaignants. Il se souvient comme si c’était hier de la nuit de juillet 2018 où sa maison de Herzogenbuchsee (BE) a pris feu: «Si ma copine ne s’était pas réveillée, nous serions morts.» Le quadragénaire s’était précipité à l’extérieur pour tenter d’éteindre les flammes avec un tuyau d’arrosage, en vain. «Ce n’est qu’une fois dehors que je me suis aperçu que j’étais tout nu.» Et d’ajouter: «J’ai tout perdu, je n’avais même plus un slip à me mettre.»