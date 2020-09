Un crâne chauve est un signe de force

Certains aiment, d’autres détestent. La calvitie laisse rarement indifférent. Selon certaines études, dont une de l’Université de Pennsylvanie, le crâne chauve confère à un homme une apparence considérée comme plus virile que celle d’un mâle à la crinière ondoyante. Des acteurs connus pour jouer dans des films d’action, tels que Jason Statham, Dwayne Johnson et Vin Diesel ne seraient certainement pas aussi sexy s’ils avaient des cheveux. On peut naturellement palabrer à l’infini sur cette affirmation. Toujours est-il qu’un crâne tondu ou rasé nécessite des soins spécifiques.