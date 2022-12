Genève : Un crédit de 25 millions pour l’artère menant aux Nations

L’avenue de la Paix est située entre la rue de Lausanne et la place des Nations.

Un crédit de 25 millions pour un tronçon de 800 mètres. La Ville de Genève veut réaménager l’avenue de la Paix, entre la place des Nations et l’entrée du Jardin botanique. Le projet prévoit, dans les deux sens, une voie pour les voitures, une autre dédiée aux bus et une piste cyclable de deux mètres de large, relate mercredi la «Tribune de Genève». Il est également prévu de rehausser et d’élargir les trottoirs. Contrairement à l’aménagement actuel, les voies seront continues.