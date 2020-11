Lausanne : Un crédit pour imaginer les futures stations du m3

La municipalité de Lausanne demande 1,5 million de francs pour repenser les espaces publiques de quatre futures stations. Le m3 devrait voir le jour en 2030 pour relier la Blécherette à la gare.

Pour mener ces chantiers importants, la ville souhaite adopter la démarche la plus «inclusive» possible. La première phase aura pour but de mieux connaître les habitudes de mobilité et d’usage de la population fréquentant ces lieux, explique-t-elle. Il s’agira aussi d’étudier les articulations des divers éléments, les potentiels de rationalisation ainsi que la problématique des îlots de chaleur.