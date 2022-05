Maddie: Quinze ans après, le mystère reste entier

Quinze ans après la disparition de Madeleine McCann au Portugal, ses parents jugent «essentiel» de savoir «la vérité» sur cette affaire. «Quelle que soit l’issue, Madeleine sera toujours notre fille et un crime vraiment horrible a été commis», ont écrit lundi Kate et Gerry McCann sur la page Facebook dédiée à la recherche de la petite Britannique, disparue depuis le 3 mai 2007.

«Il est vrai que l’incertitude engendre la faiblesse; la connaissance et la certitude donnent de la force et c’est pourquoi notre besoin de réponses, de la vérité, est essentiel», ont-ils ajouté.

Ils ont souligné que ce 15e anniversaire n’était «pas plus difficile que les autres, mais pas plus facile non plus».