France : Un criminel récidiviste aurait assassiné un prêtre

Selon les autorités, un homme s’est présenté à la justice lundi pour s’accuser du meurtre d’un religieux en Vendée. Il est l’incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes en 2020.

Un prêtre a été assassiné lundi matin en Vendée, a annoncé sur Twitter le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et l’incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes en 2020 s’est accusé de ce crime.

«Un homme s’est présenté en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre et a dit avoir tué un ecclésiastique», a précisé une source proche du dossier. Cet homme, de nationalité rwandaise, avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, a précisé cette source. Le mode opératoire du crime n’était pas encore connu dans l’immédiat, mais une source policière a écarté une attaque au couteau.

Le prêtre, âgé de 60 ans et membre de la communauté religieuse des Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre, accueillait cet homme «depuis plusieurs mois», a indiqué une source policière, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

Marine Le Pen s’enflamme

La présidente de Rassemblement national Marine Le Pen, a aussitôt réagi sur Twitter: «En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de #Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre», a-t-elle tweeté, y voyant la «faillite complète de l’Etat et de Gérald Darmanin».