Monde : Un crocodile du Siam, en danger d’extinction, aperçu dans un parc de Thaïlande

C’est la deuxième fois seulement en dix ans que ce reptile d’eau douce est remarqué. À cause de la chasse, il n’en resterait qu’une vingtaine de son espèce dans la nature.

Autrefois omniprésente dans le sud-est asiatique, cette espèce a très fortement régressé dans la région. Elle est actuellement classée comme étant «en danger critique d’extinction», dans la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) qui constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Les responsables du parc national estiment qu’il n’en reste qu’une vingtaine dans la nature à cause de la chasse et de la disparition de leur habitat.