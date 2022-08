Bangladesh : Un crooneur accusé de massacrer le répertoire national

Interrogatoire musclé

Hero Alom a affirmé avoir été «torturé mentalement» la semaine dernière en subissant un interrogatoire de la police. «La police est venue me chercher à six heures du matin et m’a gardé huit heures», a-t-il raconté dans son studio de Dacca, «ils m’ont demandé pourquoi je chantais des chansons de Rabindra et de Nazrul». Les policiers lui ont demandé de cesser de chanter ces classiques et de signer un message «d’excuses». Ils ont également exigé qu’il n’apparaisse plus en uniforme de police dans ses vidéos et qu’il change de nom, a précisé le chanteur.