Justice : Un croque-mort valaisan condamné pour atteinte à la paix des morts

Le patron d’une entreprise de pompes funèbres a écopé de jours-amende et d’une peine pécuniaire avec sursis pour avoir tenter d’incinérer deux cercueils après avoir retiré leur couvercle.

Un croque-mort valaisan a été condamné mercredi pour atteinte à la paix des morts et tentative d’escroquerie. Il avait voulu faire incinérer deux cercueils non munis de couvercles afin de garder les pièces ouvragées et les exposer dans son entreprise.

Un linge sur le visage des défunts

«Le prévenu a été condamné pour atteinte à la paix des morts et tentative d’escroquerie à 150 jours-amende à 450 francs le jour et à une amende de 6300 francs. La peine pécuniaire a été assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans», indique à Keystone-ATS le procureur en charge de l’affaire, Olivier Elsig.

«Une question juridique»

Le croque-mort a été acquitté pour ces faits au motif que les cendres se trouvaient dans un lieu commercial et non de culte et que la profanation ne vise qu’un cadavre humain ce qui n’englobe pas les cendres. Pour Olivier Elsig, «il s’agit d’une question juridique. Nous allons maintenant étudier cette décision et voir si elle doit faire l’objet d’un recours».