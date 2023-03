Tribunal: Un cuisinier star de la télé fait des dettes et disparaît. La justice le rattrape

En 2017, il a perdu de justesse la finale de l’émission de cuisine allemande «The Taste». Cet Appenzellois était dès lors considéré comme une star montante de la cuisine suisse alémanique. Puis, il a accumulé des dettes de plus de 400’000 francs et a escroqué plusieurs entreprises de restauration. Finalement, il a dû faire face à de nombreuses plaintes pénales d’anciens partenaires commerciaux, de restaurateurs et de personnes privées et devra répondre de ses actes devant la justice. Il a par exemple pillé le compte épargne de son ex-amie et a encaissé des avances sur salaire mais ne s’est jamais présenté au travail chez ses employeurs.