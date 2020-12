«Elle a insufflé un rythme et des vibrations joyeuses qui ont porté les fidèles. C’était un moment très beau à vivre», raconte Liliane, une sexagénaire ayant assisté au culte. «J’avais à cœur que la célébration soit jalonnée de paroles et de musique afin que rayonne en chacun la dimension communautaire», salue Françoise, qui a dirigé l’office religieux.

Un double défi

Un peu partout en Suisse romande, les Églises se réinventent pour réussir un double pari: respecter les mesures sanitaires et éviter que les offices religieux ne deviennent soporifiques. Dernièrement, une Église a même fait appel à un élève du Conservatoire de Lausanne pour chanter depuis une pièce annexe. «On l’entendait, on savait qu’il était là mais on ne le voyait pas», se rappelle James.

«À Vallorbe (VD), le culte est devenu plus méditatif et le rôle de l’organiste dans la célébration est devenu plus important», soutient la pasteure Ariane Baehni. Abbé à Saint-Blaise (NE), Leonardo Kamalebo relève que la durée des messes a été raccourcie et leur fréquence augmentée. Car, pour lui, «le Covid ne doit surtout pas signifier le temps du vide».