Tout au long de sa vie professionnelle, il a été irréprochable. Le Zurichois a travaillé pendant plusieurs dizaines d’années en tant que comptable, expert financier et caissier d’une association locale. Mais soudainement, à 66 ans, il a commencé à se servir sur le compte d’une autre personne, relate ce mardi le «Tages-Anzeiger».

En l’espace de 3 ans, il a volé près de 300’000 francs appartenant à un homme dont il était le curateur. Pour cela, il a émis de fausses factures et quittances sur son ordinateur pour tromper l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Quand l’homme âgé - dont il gérait la fortune - est décédé, il a continué à empocher son argent. Et comme il n’a pas signalé son décès à la caisse de pension, cette dernière a poursuivi le versement des rentes durant 6 mois.