Appenzell: Un cycliste décède après avoir fait un malaise

Dimanche après-midi, un cycliste est décédé à Urnäsch en Appenzell. Vers 16 heures, un homme de 60 ans roulait sur son vélo de course en direction d’Urnäsch (AR). Soudainement, le cycliste a dévié sur le bord gauche de la route et est tombé à terre. Les premiers secours arrivés sur place ont tenté en vain de réanimer le cycliste jusqu’à l’arrivée de la Rega. Le cycliste est décédé sur les lieux de l’accident. La route a dû être fermée pendant une heure et demie.