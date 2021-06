Bienne - Un cycliste décède dans un accident de la route

Bienne : Un sexagénaire à vélo décède dans un accident avec une voiture

Le Suisse de 63 ans, habitant le canton de Neuchâtel, a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l’accident, malgré les mesures de réanimation.

Un grave accident de la circulation s’est produit samedi en fin de matinée à Bienne (BE). Une collision s’est produite entre un vélo et une voiture. Le conducteur du deux-roues est décédé sur place, malgré les mesures de réanimation.

La police cantonale bernoise a été informée samedi peu avant 10h qu’un accident de la circulation s’était produit à Bienne sur la route de Reuchenette. Une voiture descendait la route de Reuchenette en direction du centre de Bienne et s’est arrêtée au feu rouge du croisement route de Reuchenette – route de Boujean. Pour des raisons encore à déterminer, une collision s’est produite avec un vélo circulant à l’arrière dans la même direction. Le conducteur du deux-roues est tombé au sol et a été grièvement blessé. Malgré les mesures de sauvetage immédiates et les tentatives de réanimation dans un premier temps par les policiers avec l’aide de tiers et ensuite par une équipe d’ambulanciers immédiatement dépêchée sur place, le Suisse de 63 ans habitant le canton de Neuchâtel, a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l’accident.