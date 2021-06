Jura - Un cycliste égaré recherché par la police

Au moment de sa disparition, le cycliste était vêtu d’un casque vert fluo, d’un t-shirt cycliste vert et blanc, d’un short cycliste noir.

Le cycliste a quitté Saint-Ursanne vendredi matin pour se rendre aux Breuleux où des proches l’attendaient en soirée, indique samedi la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Ces derniers ont avisé la police à Delémont, ne le voyant pas arriver. Des recherches ont été entreprises afin de le retrouver.



La police cantonale jurassienne fait appel à la population et elle la remercie de la contacter au 032/420 65 65 ou au poste de police le plus proche pour tout renseignement utile.



