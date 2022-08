Berne : Un cycliste meurt coincé sous un car postal

Jeudi, peu après 21 heures, une collision s’est produite entre le cycliste et un car postal à Worb (BE). Dans l’enchaînement, le cycliste s’est retrouvé coincé sous le bus. Des passants se sont occupés des personnes impliquées et ont prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours. Les pompiers ont pu ensuite dégager le cycliste grièvement blessé. Le jeune homme a été emmené par une équipe d’ambulanciers sous réanimation à l’hôpital, où il est décédé peu de temps après. L’identification formelle du défunt n’a pas encore été formellement établie. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sur le déroulement exact et les circonstances de l’accident.