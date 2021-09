quartier de la servette (Ge) : Un cycliste perd la vie, la rue de Lyon fermée au trafic

Un accident mortel impliquant un poids lourd et une bicyclette s’est produit ce mardi à 15h15. Une pénétrante du centre est temporairement bouclée.

La rue de Lyon était fermée à la circulation à 16h30 et devait encore le rester plusieurs heures.

Un accident impliquant un poids lourd et un vélo a eu lieu ce mardi à 15h15 à la rue de Lyon, à la hauteur de la rue de la Poterie, dans le quartier genevois de la Servette. Les deux véhicules circulaient dans le même sens, en direction de Châtelaine. Le cycliste a perdu la vie, a indiqué le porte-parole de la police, Alexandre Brahier. L’âge et le sexe de la victime sont pour l’heure inconnus, de même que les circonstances exactes du drame. Une enquête menée par la Brigade routière et accidents devra les déterminer.