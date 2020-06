Neuchâtel

Un cycliste perd la vie dans les Côtes du Doubs

Un homme de 68 ans, domicilié en Suisse alémanique, a perdu la vie dans un accident de VTT dans le secteur des Roches-de-Moron (NE). L’intervention a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la Rega.

Les secours ont pu accéder à la victime, retrouvée décédée, quelque 300 mètres plus bas. Un hélicoptère de la Rega a dû être engagé pour remonter le corps de cet homme de 68 ans, domicilié en Suisse alémanique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de son accident.