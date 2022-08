Bâle : Un cycliste perdu sur l’autoroute s’en sort grâce à une automobiliste

Plusieurs cas cette année

«Nous avons appris plus tard qu’une automobiliste avait vu l’homme et l’avait pris en charge. Elle s’est arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence, a embarqué l’homme et son vélo et l’a déposé en toute sécurité à Pratteln», poursuit un porte-parole de la police, qui ne sait pas comment le cycliste a atterri sur l’A2.