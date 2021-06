Cyclisme - Un cycliste pro perd trois doigts dans un accident

Le coureur néerlandais de 38 ans Koen de Kort a dû être amputé de trois doigts à la main droite après un accident de la route à Andorre, où il réside. C’est son équipe, Trek-Segafredo, qui a annoncé la mauvaise nouvelle jeudi via un communiqué.

Le coureur, qui était au volant d’un véhicule tout-terrain lorsque l’accident est survenu, a été transféré par hélicoptère dans un hôpital de la province de Barcelone, où il a immédiatement été opéré. « Malheureusement, Koen a perdu les troisième, quatrième et cinquième doigts de sa main droite. L’amputation a été totale » , a regretté le médecin de Trek-Segafredo, le Dr Manuel Rodrìguez Alonso via un communiqué.

« Le Dr Jorge Serrano, qui l’a opéré et que nous devons remercier pour son travail, m’a dit que la fonctionnalité de la main serait maintenue grâce au pouce et à l’index. Ce dernier a également subi un dommage considérable mais, grâce aux efforts des médecins, il a été sauvé de l’amputation. Koen restera à l’hôpital pendant les prochains jours. »

Le Dr Rodríguez Alonso s’est entretenu avec Koen de Kort avant et après l’opération et a précisé que le coureur était en bonne forme physique et mentale.