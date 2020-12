«Vous n’avez qu’à vous pousser» : Un cycliste risque un an de prison pour avoir bousculé une fillette

L’homme qui a fait tomber une fille de 5 ans qui se promenait avec sa famille le jour de Noël a été entendu par la police belge. Il plaide l’accident et ne s’est pas excusé.

Le cycliste s’est finalement rendu à la police dimanche soir, après la publication d’un avis de recherche, relate Sudpresse. L’homme, qui est originaire de la région, a également téléphoné au papa de la fillette. «Nous lui avons arraché un semblant d’excuses», a dit ce dernier au journal belge. Le père de famille se dit déçu que son interlocuteur n’ait pas ouvertement exprimé de remords, et affirme qu’il ne retirera pas sa plainte.

Face aux policiers, le cycliste a expliqué qu’il «ne s’était pas rendu compte qu’il avait percuté la fillette». Ce que le Parquet peine à croire: après avoir écouté le témoignage du père et analysé la vidéo, il estime qu’il s’agit de coups et blessures, relatent nos confrères. L’homme risque jusqu’à un an de prison.