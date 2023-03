Cyclisme: Un cycliste tue un chat «par accident» et regrette

4000 euros d’amende: c’est la somme dont devra s’acquitter Antonio Tiberi, cycliste professionnel de l’équipe Trek-Segafredo, pour avoir tué un chat à Saint-Marin. L’Italien de 21 ans, qui réside désormais dans le troisième plus petit État d’Europe, semblait vouloir tester son fusil à air comprimé. Il a tiré sur la tête du félin. Sans réelle surprise, ce dernier est mort. «Le chat n’avait dérangé personne», a affirmé Pedini Amati, propriétaire de l’animal et ministre du tourisme de Saint-Marin, au Corriere della Serra.

L’équipe du cycliste l’a également sanctionné. Antonio Tiberi ne touchera pas son salaire pendant au moins vingt jours et manquera également plusieurs courses, dont Milan-Turin. «Trek-Segafredo aimerait rappeler sa grande déception face à la conduite d’Antonio», martèle l’équipe dans son communiqué publié mardi.

Antonio Tiberi a publié un long message mardi après-midi sur Instagram. Il y explique que tirer sur le chat était quelque chose «d’incroyablement stupide et irresponsable», que son intention n’était pas de le tuer et qu’il s’agit d’un accident.

Il dit toutefois accepter les conséquences de son action et promet plus que des paroles. «J’ai décidé de faire un don financier fondé sur les prix que je gagne cette saison à des associations sur le territoire de Saint-Marin.» Il entend également donner de son temps en tant que volontaire. «La seule chose que je peux faire maintenant est d’agir pour me repentir.»