Tempêtes historiques : Un cyclone amène toujours plus de pluie en Californie

À Aptos, petite ville située à un peu plus d’une heure de route au sud de San Francisco, les habitants tentaient de se remettre des inondations des derniers jours. «C’est probablement la pire inondation que j’ai vue depuis que je me suis installé ici en 1984», a expliqué Doug Spinelli à l’AFP. Le ruisseau de la ville «coulait si violemment, (…) il y avait des troncs d’arbres qui déferlaient dans la rivière, quasiment un toutes les trente secondes», a raconté cet habitant. «C’était incroyable de voir la quantité de débris et de bois charriée par le torrent.»

Le gouverneur de Californie s’est rendu mardi dans cette région du comté de Santa Cruz, l’une des plus affectées par les tempêtes en série. Sur place, il a mis en garde contre celles à venir, moins puissantes mais tout aussi dangereuses. «Cet endroit est trempé. Et maintenant, une quantité plus modeste de précipitations peut avoir un impact plus grand en termes de conditions sur le terrain», a-t-il averti face à la presse. «Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous nous attendons à ce que les tempêtes se poursuivent au moins jusqu’au 18 janvier», a-t-il ajouté.