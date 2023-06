Amérique du Sud: Un cyclone fait 13 morts et des milliers de sinistrés au Brésil

Au moins 13 personnes ont péri et quatre autres sont portées disparues après le passage d’un cyclone entre jeudi et vendredi dans le sud du Brésil, qui a également fait des milliers de sinistrés, ont annoncé dimanche les autorités. Des pluies ininterrompues et des vents violents ont provoqué des dégâts dans des dizaines de communes de l’État du Rio Grande du Sud, dont sa capitale Porto Alegre.

«Le nombre de morts s’élève à 13, dont un bébé de quatre mois, après la découverte de deux corps dans la ville de Caraa, située dans l’une des régions les plus touchées», a annoncé sur Twitter la protection civile de cet État frontalier de l’Uruguay et de l’Argentine. «Les recherches se poursuivent», a-t-elle ajouté.

«Les recherches se poursuivent»

D’autres personnes ont été évacuées par hélicoptère. Plus de 3700 habitants ont eu leur logement endommagé, et dimanche, environ 84’000 personnes étaient toujours privées d’électricité. Environ 700 avaient été évacués préventivement des zones à risque.

Le gouverneur de l’État Eduardo Leite avait annoncé samedi, après une reconnaissance en hélicoptère des zones les plus touchées, qu’un bébé de quatre mois était décédé faute de soins médicaux à temps, à Sao Sebastiao do Cai, frappée par le cyclone. «Notre principal objectif à ce stade est de protéger et de sauver des vies humaines. Secourir les personnes isolées, localiser les personnes disparues et apporter de l’aide aux familles», a déclaré Eduardo Leite.