Accident : Un cygne en deuil retarde une vingtaine de trains en Allemagne

Inconsolable après la mort de son compagnon, un cygne s’est assis à côté de lui et n’a pas bougé pendant plus d’une heure sur une voie ferroviaire.

23 trains retardés

Son compagnon, malheureux, s’est ensuite assis à côté de l’oiseau mort et a résisté aux tentatives de fonctionnaires pour l’attirer loin des voies. Il a fallu que des pompiers dotés d’un équipement spécifique soient appelés à la rescousse. Ils sont parvenus à emporter le cygne mort et son compagnon, sain et sauf, en dehors de la zone. L’oiseau rescapé a ensuite été relâché sur la rivière Fulda.