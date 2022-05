Genève: Un cygne regagne le lac après avoir heurté le bus

Après un court trajet sur le toit d’un bus et des soins, un cygne a retrouvé la Rade. L’animal s’était blessé vendredi passé : il avait embouti des câbles et atterri sur un véhicule des Transports publics genevois (TPG). Soigné au Centre ornithologique de réadaptation (COR) à Genthod (GE), il a retrouvé mercredi son milieu naturel (cf. vidéo ci-dessus). La mésaventure du volatile n’est de loin pas une première.

Des dizaines de cas

La Rade et le Rhône constituent une zone protégée et un lieu de passage pour eux. Seulement voilà, le peu d’espace entre les flots et les ponts leur fait peur, décrypte Patrick Jacot, président du COR: «Ils préfèrent donc survoler les ouvrages plutôt que passer dessous.» Sauf que le majestueux roi blanc du Léman n’a pas l’agilité d’une hirondelle. «Il pèse plus de 10 kg, son envergure est grande et il lui faut de la distance pour prendre son envol, décrit Fanny Gonzalez. Il voit donc les câbles au dernier moment.» C’est aussi le cas pour d’autres volatiles, notamment par temps de brouillard.

Drone à la rescousse

Le Centre ornithologique plaide pour une solution qu’il juge prometteuse. Il l’a présentée aux autorités cantonales (cf. encadré ci-dessous). En résumé, via un drone ou une nacelle, on dépose sur les câbles des étiquettes phosphorescentes et colorées que les cygnes et autres canards peuvent voir de loin. «Une fois installées, elles bougent au vent et réfléchissent le soleil, l’éclairage public, les lumières du trafic ou des bâtiments, liste Patrick Jacot. Bref, cela fonctionne nuit et jour. Les oiseaux peuvent ainsi repérer les câbles sur leur trajectoire.»