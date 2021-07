Vaccin anti-Covid - Un Dafalgan avant de recevoir la dose? «Pas recommandé»

La prise du fameux médicament n’est pas recommandée… mais elle n’est pas formellement déconseillée non plus.

Au moment de recevoir votre dose de vaccin, la personne qui vous pique vous a sûrement donné des conseils quant à la prise de médicaments. Les témoignages récoltés montrent que ceux-ci diffèrent du tout au tout: «À ma première dose, on m’a recommandé de prendre un Dafalgan juste avant la deuxième pour prévenir les effets secondaires.» Mais aussi: «On m’a dit que je pouvais en prendre plus tard en allant me coucher, même si je ne ressentais encore rien.» Ou encore: «On m’a dit d’en prendre seulement si j’avais des effets.»