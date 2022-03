Strasbourg : Un Danois a rejoint l’EI, il est bien déchu de sa nationalité

Un Danois avait purgé 4 ans de prison en raison de sa participation au groupe Etat islamique. Il a recouru en vain contre la déchéance de sa nationalité.

Né en 1990 d’un père danois et d’une mère tunisienne, le requérant possédait les deux nationalités, indique la Cour basée à Strasbourg.

4 ans de prison

Jugé, il avait été condamné en première instance et en appel à quatre ans de prison pour «avoir accepté d’être recruté et entraîné» par le groupe EI dans le but de «commettre des actes de terrorisme», rappelle la CEDH. Celle-ci précise que les tribunaux n’avaient alors pas décidé de le déchoir de sa nationalité danoise.