Insolite : Un danseur bernois dans le clip d’Ed Sheeran

Le Britannique a dévoilé le single et le clip «Bad Habits» vendredi 25 juin 2021. Un Suisse fait partie des nombreux danseurs de la vidéo.

Six mois après avoir dévoilé, par surprise, «Afterglow» pour les fêtes de fin d’année, Ed Sheeran a fait son retour. Et il ne donne pas dans le même registre. Fini la folk feutrée du morceau surprise et bienvenue aux sonorités et textures synthétiques qui pourraient presque faire penser que ce morceau a été conçu pour les clubs. Par ailleurs, la mélodie de «Bad Habits» rappelle un brin celle de «Smalltown Boy» de Bronski Beat (1984) repris plus tard par Supermode et son «Tell Me Why». Dans tous les cas, le morceau est calibré pour cartonner et pour tourner en boucle cet été, que ce soit sur les dancefloors ou non.